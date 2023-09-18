Политтехнологии XI Армии снова в деле: закулисье скандального законопроекта Евгения Фёдорова

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Представьте себе: собирается парламент, предположим, Португалии и объявляет, что Лиссабон намерен восстановить свои прежние границы, включая Анголу, Мозамбик, Бразилию и прочие колониальные приобретения в Старом и Новом свете. Или, к примеру, Великобритания отказывает признание независимости всех своих бывших колоний и объявляет: вы там между собой слишком много воюете, поэтому мы возвращаемся и наводим порядок.

Между тем Евгений Федоров, депутат Госдумы РФ от правящей «Единой России», подготовил законопроект с предложением… восстановить СССР в прежних границах. Дескать, «на территории независимых стран, бывших республиками СССР, все время происходят разные конфликты», поэтому, оказывается, «логично» вернуть их обратно под контроль Москвы, «даже если России придется сражаться с каждой из этих стран».

Можно спросить у господина Фёдорова: в курсе ли он, что конфликт в Карабахе начался ещё в существующем СССР? Знает ли он, что союзный центр, а потом власти России этот конфликт планомерно раздували? Может, господин Фёдоров ответит на вопрос: имелись ли конфликты на территории той же Украины до российского вторжения? Полагает ли он, что все остальные, особенно в новых независимых государствах, глубоко не в курсе, как Кремль и в годы существования СССР, и уже после его распада использовал локальные конфликты для «привязки» затронутых ими республик к Москве?

Но куда важнее другое. Теоретически этот скандальный законопроект – личное мнение Фёдорова. На практике в «Единой России» действует достаточно жёсткая фракционная дисциплина. И самое главное, законопроект Фёдорова полностью укладывается в мейнстрим в российской политики, где распад СССР объявлен «величайшей геополитической катастрофой ХХ века» и где практически открыто взят курс на восстановление… нет, не СССР, а границ СССР. Понятно, что речь не идёт о филантропии – на кону старый как мир колониальный грабёж. Москве очень хочется вновь взять под контроль ресурсы теперь уже независимых республик, без чего у РФ и приближенных Кремлю олигархов не сходится дебет с кредитом.

Причём и сам «единоросс» Фёдоров, и те, кто давал ему отмашку, похоже, понимают: слепить новое независимое государство обратно в подобие СССР добровольно не получится, и с каждой бывшей республикой придётся «сражаться». То есть, как это и было 100 лет назад, когда на территории бывшей Российской Империи возникала сначала советская Россия, а затем СССР, приоритет отдается вооруженной аннексии новых независимых государств. На добровольное вхождение в Кремле не рассчитывают и рассчитывают повторить что-то вроде «победного марша» оккупационной XI Армии. Если, конечно, на этот счет ещё были сомнения после того, как в феврале 2022 года российская техника по украинским дорогам шла под советскими флагами.

Но в этом случае можем только посоветовать явным и тайным авторам скандального законопроекта: не забыли они оценить хотя бы чисто военный расклад сил? Особенно после того военно-политического позора, которым обернулись планы брать Киев за три дня и проводить парад на Крещатике? И отдают ли себе отчёт на Охотном ряду, на Смоленской площади и даже в «Арбатском военном округе», что Россия даже теоретически не выдержит войну по всему периметру своих границ? И что в нынешней ситуации ей вряд ли удастся расправляться с республиками поодиночке? Тем более что за те же страны Балтии вступится союзники по НАТО?

Ну и для полноты картины. Попытки восстанавливать границы прежних империй уже были. В частности, итальянский «дуче» Бенито Муссолини пытался восстановить границы Римской империи. Но в конце концов сами же итальянцы повесили его вверх ногами на площади. После того, как узнали, какую цену приходится платить за державные мечты своих политиков.

А.Шакур