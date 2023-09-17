«Даже если придется сражаться». Российский депутат призвал к силовому восстановлению СССР

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Депутат российской партии власти Единая Россия Евгений Федоров подготовил законопроект для Госдумы, в котором он предложил восстановить СССР в прежних границах. Об этом сообщило издание «Фокус».

Федоров аргументировал свою позицию тем, что на территории независимых стран, бывших республиками СССР, все время происходят разные конфликты.

Поэтому «логично» вернуть их обратно под контроль Москвы, даже если России придется сражаться с каждой из этих стран.

Федоров заявил, что республики вышли из СССР незаконно, и потому Россия якобы имеет право вернуть их обратно. Нынешнее вторжение в Украину – это начало такого возвращения. По его мнению, бывшие республики Союза конфликтовали с РФ и будут конфликтовать в дальнейшем. Чтобы решить эти вопросы, РФ будет сражаться со всеми, уверяет депутат.

«Вся территория СССР нестабильна. Вокруг военные действия. История с Украиной – это уже сотая. До этого был и Таджикистан, Приднестровье, и Грузия, и многое другое. Это означает, что нарушение закона 90-91 годов породило постоянные конфликты. Чтобы их прекратить, нам придется вернуться в основу – к позиции закона», – сказал Федоров.

Также, по его словам, есть претензии к Литве: она, по мнению депутата Госдумы, не должна быть членом НАТО, а вопросами восстановления границ должны заниматься специальные юристы.