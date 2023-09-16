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Соловьев размечтался об уничтожении спутников «Старлинк» Маска (видео)

Соловьев размечтался об уничтожении спутников «Старлинк» Маска (видео)

Российский пропагандист Владимир Соловьев, известный своими неадекватными заявлениями, в этот раз размечтался об уничтожении спутниковой системы «Старлинк» Илона Маска. Об этом пропагандист заговорил в своей программе на фоне недавнего скандала с Илоном Маском, отказавшимся включать для Украины спутниковую связь в Крыму.

Также пропагандист рассказывает, что такое использование спутниковой связи «является нарушением контракта».

«А почему мы не уничтожаем их средства разведки? Ну, исходя из этой логики, нам нужно уничтожить спутниковую группировку Илона Маска, потому что де-факто она обслуживает войну… Мы должны просто Илону Маску сказать непосредственно, что он же участвует в войне. Что, кстати, является нарушением контракта», – заявил Соловьев.

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