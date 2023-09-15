Помилованный «вагнеровец» вновь стал убивать

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Вернувшегося с войны в Украине Сергея Руденко приговорили к 11,5 годам за убийство женщины.

«Вагнеровец» встретился с 52-летней ростовчанкой для обсуждения аренды ее квартиры, но в последствии они не смогли договориться по поводу цены, из-за чего отслуживший россиянин задушил женщину с помощью тканевого шнурка и нанес ей ножевые ранения в области шеи. Женщина скончалась на месте.

Отметим, что еще в 2017 году помилованный Руденко был осужден за убийство сожительницы и приговорен к 10 годам лишения свободы.