Мирзоян отказался говорить об отношениях с Россией

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Глава МИД Армении Арарат Мирзоян воздерживается от комментариев об армяно-российских отношениях.

«Я ничего не могу сказать об армяно-российских отношениях», – заявил журналистам глава МИД, участвующий в митинге в рамках предвыборной кампании кандидата в мэры Еревана Тиграна Авиняна. Об этом пишет news.am

На вопрос о том, какие пункты предложений Баку вызывают разногласия у армянской стороны, министр сказал: «Это не тот вопрос, который можно комментировать на ходу».

На вопрос, какое письмо Пашинян написал Путину, Мирзоян ответил – официальное.