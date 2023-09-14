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Дерипаска предложил попросить денег в Африке на преодоление технологической отсталости РФ

Дерипаска предложил попросить денег в Африке на преодоление технологической отсталости РФ

России следует привлекать инвесторов из стран Африки и других «дружественных» государств, чтобы решить проблему технологической отсталости и увеличить объем ВВП в три раза.

Такое мнение в интервью РБК высказал миллиардер Олег Дерипаска, владелец группы ГАЗ и крупнейшего в России производителя алюминия «Русал».

По мнению Дерипаски, в прошлом богатейшего человека в РФ, фигуранта санкционных списков с 2018 года, единственным способом ускорить технологическое развитие экономики являются инвестиции. Но российскому бизнесу, считает Дерипаска, трудно вкладывать деньги, поскольку кредиты слишком дороги из-за высокой ставки ЦБ, а к тому же «образ будущего размыт».

«К сожалению, в России недостаточно на сегодняшний день капитала, поэтому он так дорог. Во-вторых, очень высокие риски. Мы сильно разбалансировали систему последние 12 лет», — пожаловался Дерипаска.

«Для нас единственный шанс — это привлечь сюда инвесторов — китайских, индийских, индонезийских, из той же Африки», — предложил бизнесмен. Он добавил, что «притащить за уши» невозможно, но они придут, как только завершится конфликт в Украине.

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