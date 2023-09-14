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Глава Бурятии обвинил США в стремлении устроить переворот в Монголии (видео)

Глава Бурятии обвинил США в стремлении устроить переворот в Монголии (видео)

Руководитель Республики Бурятия Алексей Цыденов обвинил американского дипломата Викторию Нуланд в том, что она «устраивала переворот в Украине», а теперь «пытается обрабатывать монгольский народ, пытается раскачать молодежь».

Чиновник назвал ситуацию в Монголии очень сложной из-за того, что Соединённые Штаты «транслируют на неё свою лицемерную политику», и добавил, что страна «рискует стать марионеткой».

«Та же Виктория Нуланд, которая устраивала этот переворот на Украине, пытается обрабатывать монгольский народ и раскачать молодёжь. Я верю, что в Монголии руководство всё понимает. Монголы люди сильные, Чингисхан это доказал. Просто когда был Чингисхан, ещё не было США», — сказал Цыденов РИА Новости.

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