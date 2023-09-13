Клуни объявил о продаже своего особняка (видео)

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Голливудский актер и бизнесмен Джордж Клуни выставил на продажу свой роскошный особняк. Постройка расположена на берегу озера Комо в Северной Италии. Звезда оценил его в 100 миллионов евро, сообщает Page Six.

Как известно, он купил дом, который называли Вилла Олеандра, за 10 миллионов долларов еще в 2002 году.

«Джордж любит этот район и людей, которые там живут, но осознает, какое внимание привлекает к себе, когда находится в городе. Он получил громаднейшее предложение денег за виллу, о которой идет речь, и предпочитает купить другую, менее доступную для посторонних глаз недвижимость в другом районе Италии», – сказал инсайдер.

Известно, что на вилле в свое время побывали Брэд Питт, Мэтт Дэймон, Эмили Блант, Джон Красински, Барак и Мишель Обама, Меган Маркл и принц Гарри.



