Гафарова исключила блокировку Лачинской дороги |
Подал в отставку гендиректор BP |
Баку опроверг ложь армянской стороны |
Bloomberg допускает максимальный за 10 лет дефицит нефти |
Госдеп призывает Баку и Ереван прийти к окончательному мирному соглашению |
ООН настаивает на уважении целостности Азербайджана Арменией |
МККК готов использовать любую дорогу для доставки грузов в Карабах |
Чернышевский: Дело идет к новой войне, но на этот раз Россия не сможет вмешаться (видео) |
Разоблачение лжи Окампо получило статус официального документа ООН |
Главное Культура

Клуни объявил о продаже своего особняка (видео)

Клуни объявил о продаже своего особняка (видео)

Голливудский актер и бизнесмен Джордж Клуни выставил на продажу свой роскошный особняк. Постройка расположена на берегу озера Комо в Северной Италии. Звезда оценил его в 100 миллионов евро, сообщает Page Six.

Как известно, он купил дом, который называли Вилла Олеандра, за 10 миллионов долларов еще в 2002 году.

«Джордж любит этот район и людей, которые там живут, но осознает, какое внимание привлекает к себе, когда находится в городе. Он получил громаднейшее предложение денег за виллу, о которой идет речь, и предпочитает купить другую, менее доступную для посторонних глаз недвижимость в другом районе Италии», – сказал инсайдер.

Известно, что на вилле в свое время побывали Брэд Питт, Мэтт Дэймон, Эмили Блант, Джон Красински, Барак и Мишель Обама, Меган Маркл и принц Гарри.

Теги:
Из этой рубрики
Клуни объявил о продаже своего особняка (видео)
Культура

Клуни объявил о продаже своего особняка (видео)

2023/09/13, 00:52
В Москве прошла презентация азербайджанской культуры (фото)
Культура

В Москве прошла презентация азербайджанской культуры (фото)

2023/09/09, 22:01
Баку и Кишинев обсудили отношения в сфере культуры (фото)
Культура

Баку и Кишинев обсудили отношения в сфере культуры (фото)

2023/09/07, 23:01
Линда Евангелиста: Я одной ногой уже в могиле
Культура

Линда Евангелиста: Я одной ногой уже в могиле

2023/09/07, 01:03
В Эстонии отменили выступление Нетребко и Эйвазова
Культура

В Эстонии отменили выступление Нетребко и Эйвазова

2023/08/30, 00:25
Адель упала в обморок в ходе выступления в США
Культура

Адель упала в обморок в ходе выступления в США

2023/08/29, 01:00
Элтона Джона выписали из больницы (обновлено)
Культура

Элтона Джона выписали из больницы (обновлено)

2023/08/28, 21:46
"По состоянию здоровья". Выступление Нетребко и Эйвазова в Лихтенштейне отменили
Культура

«По состоянию здоровья». Выступление Нетребко и Эйвазова в Лихтенштейне отменили

2023/08/27, 19:49
Сегодня день рождения мугама
Культура

Сегодня день рождения мугама

2023/08/26, 09:09