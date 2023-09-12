«Сижу на киче». Навального вновь упекли в штрафной изолятор

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Алексей Навальный рассказал, что администрация колонии отправила его в штрафной изолятор после того, как он попросил положенные ему свидание с родителями и звонок жене и детям.

По словам Навального, после вынесения ему приговора 4 августа и до перевода его в колонию особого режима вопрос его свиданий и звонков должен решать суд, поскольку процессуально он арестован (несмотря на то, что и так находится в колонии).

Суд дал Навальному разрешение на звонок жене и матери и на свидание с матерью и отцом. Однако администрация колонии отказала ему в этом.

«Взглянув на бумаги из суда, начальство моей колонии сказало: да нам похер твой московский суд и его бумажки. Пусть хоть 100 печатей на них поставят. Мы решили, что не будет у тебя ни свиданий, ни звонков, ни передач», — цитирует Навального «Дождь». После этого его снова отправили в ШИЗО. По подсчетам Навального, после этого число дней, проведенное им в изоляторе, достигнет 220.

«Сижу теперь „на киче“ и думаю: свиданий не дали, позвонить жене не дали. А за неуважение к суду все равно сидеть мне», — заявил Навальный.

До этого Навального отправили в ШИЗО в конце июля, сразу после того, как обвинение запросило ему срок в 20 лет лишения свободы. В день оглашения приговора 4 августа его выпустили, а спустя еще три дня, 7 августа, вновь вернули в в штрафной изолятор — это было уже 18-е водворение.