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АФФА распространила заявление в связи с провокацией Армении

АФФА распространила заявление в связи с провокацией Армении

Aссоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) распространила заявление в связи с инцидентом в матче отборочного этапа Евро-2024 между сборными Армении и Хорватии.

АФФА резко осуждает демонстрацию «флага» сепаратистского режима на территории стадиона на 35-й минуте матча Армения-Хорватия, состоявшегося 11 сентября 2023 года в рамках отборочного этапа Евро-2024, и призывает Федерацию футбола Армении принять меры с целью пресечения подобных действий, которые посягают на суверенитет и территориальную целостность Азербайджанской Республики.

«Мы также заявляем, что подобное совершается не в первый раз. Мы подаем и будем подавать свои жалобы в УЕФА и другие структуры против всех видов действий, направленных на использование футбола в качестве политического инструмента и надеемся, что УЕФА примет справедливое решение по данному вопросу.

Еще раз подчеркиваем, что спортивные игры не должны быть инструментом политических действий», – говорится в заявлении.

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