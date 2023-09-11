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Двойные стандарты, или Как ЕС и Госдепартамент США помогли роспропаганде

Двойные стандарты, или Как ЕС и Госдепартамент США помогли роспропаганде

Евросоюз в очередной раз демонстрирует двойные стандарты. Как пишет телеграм-канал Minval-Live, практически синхронно с выборным фарсом в Ханкенди проходило еще одно псевдовыборное шоу — на оккупированных территориях Украины. И по этому поводу Шарль Мишель, глава Евросоюза, выступил с весьма жестким заявлением. По его мнению, «попытка России организовать фальшивые выборы на незаконно оккупированных территориях Украины не может заменить реальность жестокости войны. ЕС решительно осуждает нелегитимные выборы, которые являются вопиющим нарушением международного права».

Все правильно. Все справедливо. Но…вспомним теперь заявление ЕС по Карабаху. Где не было никаких «решительно осуждаем» и «нарушение международного права». Да, еврочиновники выдавили из себя, что не признают конституционно-правовые рамки этих «выборов», но тут же отметили: «В то же время в ЕС считают, что карабахским армянам важно сплотиться вокруг фактического руководства, которое способно и готово вести ориентированные на результат обсуждения с Баку. ЕС привержен поддержке этого процесса». Ничего подобного в отношении «органов власти», формируемых Россией на захваченных территориях Украины, Запад себе не позволяет! Что совершенно правильно!

Но почему там решили, что в отношении Азербайджана это уже вполне позволительно?!

Такие пассажи можно было бы объяснить, если бы «выборы» проходили на нелегитимной основе, но фактическое руководство сепаратистов вело бы реальный диалог с властями Азербайджана. Но этого нет от слова «совсем». Но тогда к чему вообще так мараться о двойные стандарты ради двойных стандартов?

Более того, в Вашингтоне на «выборный фарс» в Ханкенди не посчитали нужным отреагировать вообще. Зато нашли время для заявления Блинкена по поводу одновременного открытия Агдамской и Лачинской дорог. И «не заметив» при этом, что дороги блокируют как раз сепаратисты.

В связи с чем вынуждены напомнить еще раз: территориальная целостность и суверенитет государства — не та сфера, где допустимы «двойные стандарты». Потому, что у того же нелегитимного «начальства» в оккупированном Донецке и Луганске оно порождает реакцию на уровне «да ладно, пошумят, «заткнутся» и прогнутся, как сегодня прогибаются перед армянами». А у их московских пиарщиков появляется еще один повод визжать о «русофобии» и ставить под вопрос, на самом ли деле Запад так выступает за международное право и против силовой перекройки границ или же просто играет против Кремля.

И за эти «аргументы» говорить «спасибо» надо самому же Западу.

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