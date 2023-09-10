Российский актер потребовал полностью уничтожить Украину

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Российский актер Иван Охлобыстин потребовал полностью уничтожить Украину. С его слов, «программой-минимум» в нынешней войне он видит отрезание Украины от Черного моря с захватом Одессы, а в идеале он бы хотел полного уничтожения соседнего государства.

«Западную Украину, что нас никогда не любила и не полюбит, отдать полякам (…), часть в Беларусь уйдет (Чернигов или что там представляет интерес для туристов съездить, как в зомбиленд). Все остальное – наше… Подчистить все, чтобы не было и намека на Украинское государство», – приводит его слова «Собеседник».

Призвал он также «разобраться» с украинским языком, то есть полностью его искоренить, как и украинскую государственность, которая, со слов Охлобыстина, «всегда будет представлять опасность» для России.

«Единственный способ от этой опасности избавиться – нейтрализовать всю государственность. Вот прям все зачистить! И даже название я бы поменял», – заявил Охолобыстин.