Страны G20 утвердили итоговую декларацию саммита в Нью-Дели: главное |
Предотвращена провокация армян в направлении Физули |
Роковая ошибка Шахраманяна. Пришло время добить сепаратистов |
Число жертв землетрясения в Марокко достигло 1037 (обновлено, фото, видео) |
Байрамов проинформировал помощницу Блинкена об участившихся провокациях армян |
Баку: Азербайджан и Украина признают и поддерживают суверенитет и территориальную целостность друг друга |
Макрон, Шольц, Раиси, Блинкен, Гарибашвили. Пашинян звонит мировым лидерам и просит о переговорах с Алиевым (обновлено) |
Генсек ОТГ осудил т.н. «президентские выборы» армянских сепаратистов в Карабахе |
Отправленные из Баку грузовики с продовольствием все еще стоят на дороге Агдам-Ханкенди |
Главное Странности

Пашинян обсудил постановочное покушение на себя с представителями французской разведки

Пашинян обсудил постановочное покушение на себя с представителями французской разведки

Никол Пашинян провел встречу в Ереване с тремя представителями французской военной разведки и обсудил ранее запланированное постановочное покушение на себя

«Цель – бросить тень на российские и азербайджанские спецслужбы. Пашинян собирается конвертировать итоги покушения в реальную финансовую поддержку США и Франции. Сенат Франции уже готовит проект соглашения с Арменией об оказании антитеррористической помощи и гарантиях безопасности первых лиц государства. Фактически это будет легализацией присутствия французских спецслужб на территории Армении.

Накануне Э.Макрон в телефонном разговоре с Пашиняном обещал приоритетное выделение БПЛА Армении в обход Украины. Бойцы ВС Армении еще с мая 2023 года тренируются в Лионе и Нанте на базах ВС Франции, управлению ударными БПЛА производства Франции», – сообщают российские источники.

Теги:
Из этой рубрики
Двойные стандарты Евросоюза
Политика

Двойные стандарты Евросоюза

2023/09/09, 18:17
Армянские сепаратисты обвинили Россию в провокации и не намерены принимать ее груз с продуктами
Странности

Армянские сепаратисты обвинили Россию в провокации и не намерены принимать ее груз с продуктами

2023/09/09, 17:39
Скандал с Паниным в Эстонии получил продолжение (видео)
Странности

Скандал с Паниным в Эстонии получил продолжение (видео)

2023/09/09, 16:42
Пашинян обсудил постановочное покушение на себя с представителями французской разведки
Странности

Пашинян обсудил постановочное покушение на себя с представителями французской разведки

2023/09/09, 16:15
Ханкендинские сепаратисты выбрали себе нового вожака
Странности

Ханкендинские сепаратисты выбрали себе нового вожака

2023/09/09, 13:06
«Державные» мечты Ксении Собчак: хвалить можно только армянских «зинворов»
Странности

«Державные» мечты Ксении Собчак: хвалить можно только армянских «зинворов»

2023/09/09, 12:31
"Облегчился и подтерся травой". Стали известны подробности задержания актера Панина в Эстонии (фото)
Странности

«Облегчился и подтерся травой». Стали известны подробности задержания актера Панина в Эстонии (фото)

2023/09/09, 00:41
Армяне годами потребляют товары, произведенные турками, а теперь говорят: «не будем есть хлеб, который дал турок»
Странности

Армяне годами потребляют товары, произведенные турками, а теперь говорят: «не будем есть хлеб, который дал турок»

2023/09/08, 21:55
В России посчитали потери от закрытия аэропортов Москвы из‑за атак дронов
Странности

В России посчитали потери от закрытия аэропортов Москвы из‑за атак дронов

2023/09/08, 21:18