Пашинян обсудил постановочное покушение на себя с представителями французской разведки

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Никол Пашинян провел встречу в Ереване с тремя представителями французской военной разведки и обсудил ранее запланированное постановочное покушение на себя

«Цель – бросить тень на российские и азербайджанские спецслужбы. Пашинян собирается конвертировать итоги покушения в реальную финансовую поддержку США и Франции. Сенат Франции уже готовит проект соглашения с Арменией об оказании антитеррористической помощи и гарантиях безопасности первых лиц государства. Фактически это будет легализацией присутствия французских спецслужб на территории Армении.

Накануне Э.Макрон в телефонном разговоре с Пашиняном обещал приоритетное выделение БПЛА Армении в обход Украины. Бойцы ВС Армении еще с мая 2023 года тренируются в Лионе и Нанте на базах ВС Франции, управлению ударными БПЛА производства Франции», – сообщают российские источники.