В России посчитали потери от закрытия аэропортов Москвы из‑за атак дронов

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Если борт шел во Внуково, а сел в Шереметьево – это примерно час полета дополнительного времени и соответствующие расходы в себестоимости авиакомпании.

Об этом заявил гендиректор лоукостера «Победа» Дмитрий Тыщук.

По оценкам журналистов, час полета среднемагистрального Boeing 737-800 (в парке «Победы» 41 такой самолет) стоит примерно 750–800 тысяч рублей (12000 – 14000 манатов).

Тыщук добавил, что в связи с атаками украинских беспилотников самолеты вынуждены менять маршрут, что создает неудобства.

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