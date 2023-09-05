Путин не ограничился Украиной и обвинил в нацизме страны Балтии

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Нацизм, который не удалось искоренить в 1945 году, «стал нормой» не только в Украине, но и в странах Балтии.

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Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании российского организационного комитета «Победа».

«Новые смыслы, вызовы времени четко показывают, что 1945 году нацизм был повержен, но, к сожалению, не изжит: снова проявляется в той же русофобии или антисемитизме. А героизация нацистских преступников, прямая пропаганда нацизма в Прибалтийских странах, в той же Украине вообще стали нормой, будто и не было Нюрнберга», — сказал Путин, которого цитирует русская служба The Moscow Times.

Конкретные примеры таких явлений в Литве, Латвии или Эстонии президент не привел, однако предложил напомнить ряду европейских стран, где, по его мнению, «многим людям напрочь отшибло и память, и совесть», о событиях Второй мировой войны. «Жестким напоминанием тем, кто забыл историю, будет демонстрация приказов нацистского командования о варварском обращении с советскими военнопленными и мирными гражданами, документов о преступлениях пособников Гитлера, разного рода коллаборационистов», — отметил Путин.