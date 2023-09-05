Азербайджан «оккупирует» территорию России?

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Против Азербайджана разворачивают «дипломатию школьных ябед». Армянские пропагандисты разыгрывают примитивную двухходовку.

Сначала в дагестанские ТГ-каналы, связанные с «северными» сепаратистскими группировками (спецслужбы Армении давно и плотно «работают» с организациями типа лезгинского «Садвала» и изданиями вроде «Черновика») запускается информация: Азербайджан мало того что «оккупирует лезгинские земли», так еще и «строит дамбы, чтобы сдвинуть границу еще на сотни гектаров, которая занимает река Самур. Искусственно направляет русла реки в сторону Дагестана и вместе с водой продвигает границу на 2-3 км по всей длине реки. Такими темпами скоро река Самур снесет с своего пути, с помощью азербайджанских бульдозеров села вдоль реки Мугерган, Кирка, Хорель, Джепель, Гильяр, Куйсун, Магарамкент, Яраг». Об этом сообщает телеграм-канал Minval-LIVE.

После чего начинаются вопли: «Где Россия? Где власти этих сел, этого района? Как жителям подготовиться к сносу своих домов рекой? Азербайджан закладывает на отнятой у реки Самур территории интенсивные сады, а России наплевать и на реку, и на земли, и на народ». А затем уже в дело вступают пашиняновкие ТГ-помойки, которые старательно перепечатывают садваловскую истерику и добавляют от себя: это, мол, «было ожидаемо, с учетом тех финансовых средств, которые фашистский режим вкладывает уже пару десятилетий в псевдоисториков, создающих «новую историю», согласно которой эти земли являются «историческим Азербайджаном»».

Во-первых, граница Азербайджана и России полностью согласована, делимитирована и демаркирована. Так что никакие игры в «сдвинуть границу на сотни гектаров» здесь невозможны в принципе.

Во-вторых, в отличие от Армении, в Азербайджане изучение истории не является подготовкой к территориальным претензиям к соседям. Наша страна выступала и выступе за уважение признанных границ.

В-третьих, у горных рек, к числу которых относится и Самур, русло меняется постоянно. И их берега необходимо укреплять, в том числе при помощи строительства дамб. Да, Азербайджан проводит такую работу в горных районах, в том числе на своем берегу пограничного Самура. И если такие же работы не проводят власти Дагестана — в этом виноват уж точно не Баку.

А если серьезно, то нынешняя «тактика школьных ябед» еще и нечаянно продемонстрировала, чего в реальности стоит все якобы прозападное трепыхание Армении. Как только становится по-настоящему горячо, в Ереване тут же цепляются за российский подол. И пытаются ябедничать на Азербайджан, чтобы уже Москва разбиралась с Баку.

Только не учли, что даже ябедничать надо правдоподобно.