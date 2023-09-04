Сийярто о контактах с Баку: ЕС не вправе указывать, где нам покупать газ |
Сийярто: Западноевропейские лидеры подталкивают друг друга сфотографироваться с Алиевым |
Эрдоган обсудил с Путиным положение дел на Южном Кавказе |
Венгрия намерена купить миллиард кубометров азербайджанского газа |
Переговоры Эрдогана и Путина продлились 3 часа (обновлено, видео) |
Москва предупредила Пашиняна устами «диписточника» |
Сепаратисты рыли новые траншеи, чтобы подобраться к позициям азербайджанской армии |
«Байден защитит»: Гюнтер Фелингер призвал Армению вступить в НАТО |
Гаджиев обвинил Ереван в запуске новой кампании дезинформации и манипуляций |
Главное Странности

Армяне окапываются в Карабахе в присутствии росмиротворцев (видео)

Армяне окапываются в Карабахе в присутствии росмиротворцев (видео)

В азербайджанском интернет-сегменте опубликовали кадры, на которых незаконные армянские вооруженные формирования в присутствии росмиротворцев устанавливают долговременные укрепления под видом сельскохозяйственных работ в Карабахском экономическом районе.

Теги:
Из этой рубрики
Шойгу: ВСУ потеряли на одном направлении 6 танков, на другом еще 6 — итого 11 (видео)
Странности

Шойгу: ВСУ потеряли на одном направлении 6 танков, на другом еще 6 — итого 11 (видео)

2023/09/04, 18:59
Армяне окапываются в Карабахе в присутствии росмиротворцев (видео)
Странности

Армяне окапываются в Карабахе в присутствии росмиротворцев (видео)

2023/09/04, 18:27
Кем возомнила себя Линдси Снелл?
Странности

Кем возомнила себя Линдси Снелл?

2023/09/04, 11:24
"Поголодаем, но азербайджанскую муку не пропустим". Хлеб в Ханкенди будет по талонам
Странности

«Поголодаем, но азербайджанскую муку не пропустим». Хлеб в Ханкенди будет по талонам

2023/09/03, 20:37
Салван Момика сжёг Коран в Мальмё (фото, видео)
Странности

Салван Момика сжёг Коран в Мальмё (фото, видео)

2023/09/03, 18:15
В Ханкенди жалуются на нехватку муки, но не пропускают фуры с 40 тоннами из Баку
Странности

В Ханкенди жалуются на нехватку муки, но не пропускают фуры с 40 тоннами из Баку

2023/09/03, 16:36
Захарова назвала доллар «очень проблемной валютой»
Странности

Захарова назвала доллар «очень проблемной валютой»

2023/09/03, 14:52
Россия хочет привлечь армян к боям в Украине
Странности

Россия хочет привлечь армян к боям в Украине

2023/09/03, 13:37
Армяне совершили поджог, чтобы обвинить азербайджанцев (видео)
Странности

Армяне совершили поджог, чтобы обвинить азербайджанцев (видео)

2023/09/03, 12:29