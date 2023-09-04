Армяне окапываются в Карабахе в присутствии росмиротворцев (видео)

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В азербайджанском интернет-сегменте опубликовали кадры, на которых незаконные армянские вооруженные формирования в присутствии росмиротворцев устанавливают долговременные укрепления под видом сельскохозяйственных работ в Карабахском экономическом районе.

