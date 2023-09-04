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Кем возомнила себя Линдси Снелл?

Кем возомнила себя Линдси Снелл?

Перлы армянской пропаганды не устают удивлять. На сей раз АрмСМИ вовсю цитируют пост в сети Х (бывший Twitter) некой Линдси Снелл, которую представляют как известного журналиста: «Я все еще езжу в Сирию. Я также делала репортажи из Ирака, Ливии, Палестины, Украины и 30 других стран. Я внедрялась в десятки армий, вооруженных группировок, включая террористов. Тем не менее, я никогда не видела такого уровня жестокости и ненависти, который я наблюдаю со стороны вооруженных сил Азербайджана и стоящего за ними режима».

Можно потребовать у «известной журналистки» объяснений: как она измеряла «уровень ненависти» в ВС Азербайджана? Особенно по сравнению вооруженными группировками Сирии, разного рода террористами и т.д.? Затем посоветовать госпоже Снелл хотя бы немного поинтересоваться историей первой карабахской войны, массовыми убийствами мирного азербайджанского населения в Ходжалы, Малыбейли, Баллыгая…Пересмотреть хотя бы нашумевшее видео времён 44-дневной войны, где армянские «зинворы» запускают ракеты по жилым кварталам азербайджанских городов. Или интервью экс-советника Пашиняна Вагаршака Арутюняна, где он открыто подтверждает, что армянская армия сознательно бьёт по мирному азербайджанскому населению, чтобы спровоцировать панику и облегчить захват городов.

Наконец, вспомнить, что Азербайджан тратил миллиарды долларов на высокоточное оружие именно для того, чтобы свести к минимуму жертвы среди мирного населения на оккупированных территориях. Но… Приводить аргументы имеет смысл, если собеседник действительно хочет разобраться, а не является нанятым «рупором». Если обладает неким «весом» и авторитетом, чтобы на это переубеждение вообще имело смысл тратить силы и время. А ещё, как бы это повежливее сказать, если у этого самого собеседника хватит ума понять, о чем вообще речь.

А мадам Снелл даже по официальной версии «стрингер», и армянская пропаганда цитирует не её статьи в каких-то изданиях, а исключительно записи в соцсетях. Где она послушно тявкает на Азербайджан по первой же команде из Еревана. А ещё остается только удивляться, как ей удалось уместить в коротенький пост в Х такое рекордное количество заведомо неправдоподобного бреда – и рассчитывать при этом, что аудитория ей поверит. Для начала, когда мадам Снелл хвастливо заявляет, будто бы «внедрялась в десятки армий» — это в качестве кого? Военного корреспондента? Это не «внедрение», а аккредитация. Причём стрингеру ее получить непросто. Наёмницы? И проделывала это «десятки раз»? Или была кем-то вроде героинь нашумевшего итальянского фильма «Они шли за солдатами»? Может, самой Снелл и хочется предстать в образе этакой «Мата Хари XXI века», но поверить в столь обширную «карьеру» как-то не получается.

Наконец, в азербайджанскую армию мадам Снелл точно не «внедрялась» ни в какой роли. Дисциплина у нас на высоте. Век «полевых командиров» и «свадьбы в Малиновке» закончился в Азербайджане ещё в середине девяностых. В армянской армии её, впрочем, тоже не было. Сия мадам предпочитает сидеть у себя дома и строчить посты в Х. Так каким же образом она умудрилась измерить этот самый « уровень ненависти» в Вооруженных Силах Азербайджана? По армянскому сектору соцсетей и рассказам в стиле «врать не буду, сам не видел, но Ашот рассказывал»? Ну и на кого собирались произвести впечатление заказчики «Снелл-Х-шоу» при помощи этой ахинеи?

И в качестве «вишенки на торте», мадам Снелл умудрилась не на шутку подставить своих хозяев ещё на одном направлении. Ещё совсем недавно армянские медиа и тг-каналы цитировали заявления Эммануэля Макрона, Катрин Колонна, Хаджи Лябиб и т.д. Потом – мэров городов и депутатов региональных парламентов той же Франции.

И если теперь, после заседания Совбеза ООН и встречи глав МИД стран ЕС, армянской пропаганде приходится хвататься за всё, что плавает, и прибегать к услугам персон вроде Снелл — это даже не провал, а пиар-катастрофа. Причём вряд ли последняя.

Нурани, обозреватель

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