Армяне совершили поджог, чтобы обвинить азербайджанцев (видео)

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Армения затеяла очередную авантюру и намеренно устроила поджоги на территории, отдаленной от азербайджанских границ. Они связали это якобы с атакой беспилотника азербайджанской стороны, пишет «Репорт».

Согласно сфабрикованному заявлению армянской стороны, сотни гектаров земли были охвачены огнем, и даже полковник армянской армии пал жертвой своей же провокации.

Из видео может сделать вывод, что это была вовсе не атака беспилотника. Как видно на кадрах, мужчина начинает поджигать местность. Неизвестно, является ли этот человек полковником или сотрудником пожарной службы. Скорее всего, он стал жертвой пожара, который сам и устроил.

