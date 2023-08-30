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Сепаратисты заблокировали выезд грузовиков РМК в Агдам (видео)

Сепаратисты заблокировали выезд грузовиков РМК в Агдам (видео)

Сепаратисты заблокировали выезд грузовиков российских миротворцев в Агдам. Об этом сообщают армянские СМИ.

Армяне, которые со вчерашнего дня столпились на дороге Агдам-Ханкенди, чтобы предотвратить проезд азербайджанских грузовиков с продовольствием, теперь заблокировали выезд для росмиротворцев.

Отмечается, что российские грузовики хотят выехать в Агдам для перевозки грузов, необходимых для миротворцев, однако упрямые армянские митингующие в это время заявляют, что «не позволят пользоваться дорогой».

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