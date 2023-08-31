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Кадыров обязан Путину жизнью, причем дважды

Кадыров обязан Путину жизнью, причем дважды

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов выполнить любой приказ президента России Владимира Путина, которому он обязан жизнью — и не один раз, а дважды.

«Не устану повторять в очередной раз и снова скажу с гордостью: я пехотинец Верховного Главнокомандующего России и не принадлежу сам себе. Я принадлежу религии, Родине и её интересам. И я готов выполнить любой приказ Владимира Владимировича, даже если итогом станет смерть», — написал он в телеграм-канале, добавив, что дважды обязан жизнью главе государства.

Так Кадыров прокомментировал «обиженных на Россию недоделанных политологов в иностранных изданиях», которые пророчили главе Чечни скорую гибель. Он добавил, что такие инфобросам призваны посеять рознь внутри России.

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Кадыров обязан Путину жизнью, причем дважды
Странности

Кадыров обязан Путину жизнью, причем дважды

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