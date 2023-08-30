Росмиротворцы предложили пропустить азербайджанские грузы, сепаратисты отказались

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Российские миротворцы предложили пропустить азербайджанские грузы с продовольствием в Ханкенди, но сепаратисты отказываются. Об этом заявил «спикер» созданного сепаратистами так называемого «парламента» Давид Ишханян

«Вчера, когда подъехали азербайджанские грузовики, состоялись переговоры с российскими миротворцами. Предложение российских миротворцев создать возможность для въезда азербайджанских транспортных средств на территорию «Арцаха» (кавычки наши – ред.) не дало никаких результатов. Новый командующий российских миротворцев недавно прибыл и пока не знаком с внутренней ситуацией. Есть некоторые эпизоды, элементы, о которых российская сторона должна быть лучше осведомлена. Российская сторона также должна быть осведомлена о текущей общей ситуации и взглядах «арцахской» стороны. Хочу выразить надежду, что эти переговоры найдут свое логическое завершение в атмосфере взаимопонимания. Наши ожидания должны оправдаться», – важно заявил Ишханян.