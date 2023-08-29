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Азербайджанская «радикально-оппозиционная» тусовка, мягко говоря, опять опозорилась

Азербайджанская «радикально-оппозиционная» тусовка, мягко говоря, опять опозорилась

Казалось бы, нашей оппозиционной тусовке после всех выкрутасов последнего времени падать ниже некуда. Но её представители умудрились опять «пробить дно и постучать снизу». Штатный карикатурист нескольких оппозиционных изданий и заодно азербайджанской редакции радио «Азадлыг» отметился провокационным бумагомаранием… по поводу отправки гуманитарного груза в Ханкенди. Как того и следовало ожидать, «творчество» в худших традициях «Шарли Эбдо» тут же подхватили армянские тг-помойки, прежде всего контролируемые сепаратистами.

И вот интересно: на какую реакцию соотечественников рассчитывал автор этого рисунка, назвать который «политической карикатурой» язык не поворачивается? На «бурные и продолжительные аплодисменты»? На лайки в соцсетях? На продвижение демократии и торжество прав человека? Или просто отрабатывал зарплату и очередной грант? Намеренно оставим в стороне гадания, нарисовал и он это по собственной инициативе или же по чему-то задание. Просто у любого человека должны быть собственные «красные линии». Можно быть убеждённым демократов. Можно находиться в оппозиции к власти. Но нельзя быть в оппозиции стране и народу. Особенно в таком вопросе, как восстановление суверенитета Азербайджана над Карабахом. Иначе это уже не мнение и не убеждения, а предательство. А если оно подкрепляется ещё и материальным интересом – тем более.

Но, как показывает практика, умение пользоваться принадлежностями для рисования ещё не означает способности проводить для себя эти самые «красные линии».

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