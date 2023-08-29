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СМИ: Так «благодарные» армяне платят России за многолетнюю защиту (видео)

СМИ: Так "благодарные" армяне платят России за многолетнюю защиту (видео)

Сегодня в Карабахе местные армяне якобы углядели в машине РМК азербайджанца в форме миротворцев. После чего с требованиями предъявить им документы заблокировали дорогу, повредив транспортное средство.

Об этом пишет тг-канал «Силовики».

«При этом, даже самые радикальные армянские провластные телеграмные «обличители» до сих пор не могут пояснить, кто же там действительно был в салоне, что толпа посмела напасть на российский миротворческий контингент.

Местные жители же утверждают, что всё происходящее на видео – чистой воды спектакль, организованный Ереваном. А тот самый якобы «азербайджанец» – прекрасно знакомый всем сотрудник пресс-службы РМК.

Так «благодарные» армяне платят России за многолетнюю защиту. Пожалуйста», – пишет издание.

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