СМИ: Так «благодарные» армяне платят России за многолетнюю защиту (видео)

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Сегодня в Карабахе местные армяне якобы углядели в машине РМК азербайджанца в форме миротворцев. После чего с требованиями предъявить им документы заблокировали дорогу, повредив транспортное средство.

Об этом пишет тг-канал «Силовики».

«При этом, даже самые радикальные армянские провластные телеграмные «обличители» до сих пор не могут пояснить, кто же там действительно был в салоне, что толпа посмела напасть на российский миротворческий контингент.

Местные жители же утверждают, что всё происходящее на видео – чистой воды спектакль, организованный Ереваном. А тот самый якобы «азербайджанец» – прекрасно знакомый всем сотрудник пресс-службы РМК.

Так «благодарные» армяне платят России за многолетнюю защиту. Пожалуйста», – пишет издание.

