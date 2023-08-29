Пострадавшие от подтопления в ТЦ «Бина» и «Садарак» получат страховые выплаты

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Подтопление торговых центров «Бина” и “Садарак» в Баку считается страховым случаем.

Об этом Report сообщили в общественном объединении «Ассоциация страховщиков Азербайджана «(AСA).

Согласно информации, владельцам застрахованного имущества, пострадавшим от этого потопления, будет выплачено возмещение ущерба, в то время как владельцам незастрахованной недвижимости придется самим покрывать ущерб.

«Предприниматели следует заранее застраховаться и обезопасить свои риски, чтобы не столкнуться с дополнительными затратами и финансовыми потерями в результате подобных случаев. Потому что страхование недвижимости является не только обязательным, но и, как правило, средством социальной и экономической защиты. Страховой тариф для нежилых объектов по виду обязательного страхования недвижимого имущества определяется с учетом местоположения, назначения и масштаба объекта», – говорится в заявлении ассоциации.

«Обязательное страхование жилой и нежилой недвижимости в нашей стране является обязательным. Порядок осуществления данного вида страхования регулируется Законом «Об обязательном страховании», принятым в 2011 году. Согласно требованиям, вытекающим из закона, пожары, удары молнии, взрывы газа, используемого в быту и на производстве, короткое замыкание в электропроводке, взрыв паровых котлов, газохранилищ, газопроводов, машин, аппаратов и других аналогичных устройств или установок, аварии на водопроводных, отопительных, канализационных трубопроводах и системах пожаротушения, а также подтопления из жилых и нежилых помещений, жилых домов и зданий, квартир, комнат и др. случаи считаются страховыми по виду обязательного страхования недвижимого имущества”, – отмечается в заявлении.