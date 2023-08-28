Макрон заявил о подготовке «инициативы», которая «усилит давление» на Баку

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Президент Франции Эммануэль Макрон продолжает доказывать свой имидж «большего армянина, чем сами армяне». Хозяин Елисейского дворца сообщил, что переговорит на неделе с лидерами Армении и Азербайджана и выступит с «новой дипломатической инициативой» на международной арене, которая призвана «усилить давление» на Баку.

Что это за инициатива, не пояснил. Идёт ли речь о новой резолюции Совета Безопасности ООН, которую обещал своим читателям известный своими проармянскими настроениями журналист Figaro Бюиссон, не уточнил тем более. И уж точно не стал раскрывать детали, о каком именно «давлении» на Азербайджан собирается говорить.

Ну что же, придётся в очередной раз объяснить нынешнему хозяину Елисейского дворца, как делается и как не делается политика на Южном Кавказе. Как не раз подчёркивал президент Ильхам Алиев, с Азербайджаном нельзя говорить языком давления, шантажа и угроз. Нечто подобное пытались попробовать многие государства, но результат всегда –ВСЕГДА! — оказывался обратным ожидаемому. Что же касается обещания Эммануэля Макрона «поговорить на неделе с лидерами Армении и Азербайджана», то опять-таки вынуждены разочаровать главу Пятой республики: в Азербайджане не станут поступаться своим суверенитетом, территориальной целостности и безопасности ради того, чтобы обеспечить мсье Макрону голоса французских армян. Тем более нет ясности, какое такое сногсшибательная «давление на Азербайджан» может оказать Франция. Во-первых, совсем недавно у Парижа не получилось даже сорвать участие послов стран Евросоюза в поездке на дорогу Агдам – Ханкенди.

А во-вторых, и «в главных», если господин Макрон такой решительный, влиятельный и резвый, то пусть попробует «надавить», скажем, на Нигер, откуда не очень дипломатично выпихивают французского посла. Или на Мали и Буркина-Фасо, где указали на дверь французским военным базам и войскам. А ещё лучше, попытается навести порядок в собственной стране. И уже потом надувает щеки и изображает из себя Наполеона. А то, знаете ли, при решении заведомо непосильной задачи от натуги может произойти конфуз.

Отдел политики Minval.az