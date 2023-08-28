Торговые центры «Бина» и «Садарак» затопило (видео)

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Вследствие непогоды торговые центры «Бина» и «Садарак» затопило.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Информация о затоплении торговых центров, расположенных в поселке Локбатан в Гарадагском районе Баку, поступила на горячую линию министерства 112.

На территорию привлечены подразделения Государственной службы пожарной охраны и соответствующие силы Службы спасения особого риска.

В настоящее время на территории проводится работа по ликвидации последствий непогоды.