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Макрон снова поддержал сепаратизм в Карабахе

Макрон снова поддержал сепаратизм в Карабахе

Хозяин Елисейского дворца Эммануэль Макрон заявил, что время, отведенное на дипломатию в вопросе Карабаха, «истекло», и добавил:

«Наша позиция четка: мы сожалеем и осуждаем блокаду, но уже не время для дипломатии. Мы всегда заявляли, что выступаем за суверенитет народов».

Судя по всему, в Париже растеряли последние остатки адекватности. Для начала, вынуждены напомнить мсье Макрону: если ханкендинские сепаратисты отказываются принимать гуманитарные грузы по дороге Агдам-Ханкенди и устанавливают на этой трассе бетонные заграждения — это не «блокада», а дешевый балаган. И как теперь на этот балаган реагирует Франция? Что значит «уже не время для дипломатии»? И самое главное, что значит «суверенитет народов», за который, оказывается, выступает мсье Макрон? И если так, то не следует ли мсье Макрону начать с Новой Каледонии? А еще лучше, с острова Корсика, с департамента Бретань, с французской части Страны Басков?

И самое главное, уверен ли мсье Макрон, которого не очень вежливо вышибают и из Африки, и с Тихого океана, что на Южном Кавказе он заявит о себе как серьезный игрок? И не получит и здесь «геополитического пинка» пониже спины?

Отдел политики Minval.az

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