Российская «либеральная тусовка» в очередной раз «пробила дно»

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Накануне российская оппозиционная «Новая газета» опубликовала статью своего корреспондента Елены Романовой «Карабах — самоосажденная крепость». Текст, начистоту говоря, с полным основанием можно назвать антиазербайджанским.

Автор статьи в самом начале сетовала: «Что делать, когда единственное оружие, которым ты можешь сражаться — страдания собственного народа». В тексте – сетования, как зловредные азербайджанцы повредили кабель, по которому из Армении в Карабах поставляется электроэнергия, шпильки в стиле «в декабре 2022 года Лачинский коридор сначала заблокировали азербайджанские эко-активисты — они требовали прекратить работу шахт в Карабахе. В теперь уже в их, азербайджанском Карабахе» и т.д. Но в Армении нашли к чему придраться. Дескать, и доклад Окампо мадам Романова не упомянула, и заголовок ну просто возмутительный…Более того, разместив статью в своем Facebook и отвечая на нападки армянских пользователей, Елена Романова (совершенно, кстати говоря, справедливо) ответила одному из них: «блокада – это когда пулеметчики по периметру и выехать нельзя. А когда вы морите своих детей, если можно получать продовольствие из Азербайджана – это не блокада, это спектакль».

А вот дальше начался даже не «испанский стыд», а нечто похуже. Российская «Новая газета» удалила публикацию Романовой. И распространила заявление: «Редакционный совет «Новой-Европа» принял решение удалить публикацию Елены Романовой, посвященной ситуации в Карабахе. Решение принято как в связи с ошибками, допущенными при подготовке текста, так и в силу качества дискуссии с участием автора, которая последовала в ответ на критику на ее личной странице в социальных сетях. Автор имеет ярко выраженную эмоциональную точку зрения на конфликт, что делает невозможной работу с этой темой».

То есть, по мнению редакции, госпожа Романова недостаточно «наезжала» на Азербайджан. И еще сочла, что «блокада — это когда пулеметчики по периметру и выехать нельзя». При этом позиция авторов, рассматривавших ситуацию в Карабахе, по выражению российского журналиста Максима Юсина, «армянскими глазами», редакцию «Новой» вполне устраивала. А вот когда закапризничали армянские активисты — статью тут же удалили. Да еще и намекнули на «нежелательные» комментарии Романовой в соцсетях. Еще раз продемонстрировав настроения, позиции и, простите, нулевой уровень порядочности российской «либеральной тусовки».

Отдел политики Minval.az