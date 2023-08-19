Интересно, что же из этого экспорта армянское?

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Российские СМИ «удивляются» и отмечают результат, который Армения достигла впервые в современной истории – торговый профицит с Россией.

«Армения впервые за 30 лет зафиксировала профицит в торговле с Россией. Экспорт товаров из этой страны значительно превысил импорт. Таковы данные армянской таможни. Профицит за 6 месяцев составил 210 миллионов долларов. Отмечается, что до сих пор страна больше ввозила товаров, чем вывозила. Самые крупные показатели дефицита были в прошлом году. Тогда сумма импорта превысила сумму экспорта на 596 миллионов долларов. Самым маленьким дефицит был в 2004 году. А профицита не было никогда. В этом году экспорт из Армении в Россию вырос в три раза. Импорт тоже увеличился на 28 процентов. В итоге товарооборот между двумя странами зафиксирован рекордный – 3,14 млрд долларов. Россия по прежнему остается главным торговым партнером Армении»,- пишут издания.

Любопытно, какой скачок произошел в экономике блокадной Армении, что она оказалась способной на больший экспорт товаров, причем достигла в этой сфере трехкратного роста?

Полагаем, российские журналисты забыли отметить причину такого резкого роста экспорта товаров из Армении, иными словами, торгового профицита с Россией. Они забыли, а мы напомним: Армения помогает России в обходе западных санкций.

Ранее газета New York Times писала, что США и Евросоюз не смогли остановить импорт в Россию электронных компонентов на миллионы долларов, которые используются в оборонной промышленности.

По информации издания, высокопоставленные европейские и американские налоговые и торговые чиновники отметили всплеск продаж чипов и других электронных компонентов в РФ через Армению, Казахстан и другие страны.

Отдел политики Minval.az