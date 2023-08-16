Эмиль Тагиев: С мая в Шуше обнаружены останки 34-х человек |
Найдены тела двух из 4 человек, утонувших в Хазарском районе (обновлено) |
Военным атташе в Азербайджане сообщили о провокациях армян (видео) |
Байрамов проинформировал Лаврова об армянских провокациях (обновлено) |
Армяне открыли огонь в направлении Гядабея |
Абдоллахиян: Напавший на посольство Азербайджана будет строго наказан |
Wolt Azerbaijan продолжает работу |
Миссия ЕС раскрыла ложь Армении |
В Шуше cреди останков азербайджанских пленных обнаружены гвозди |
Главное Культура

Юсиф Эйвазов выступит в Берлине

Юсиф Эйвазов выступит в Берлине

Народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов откроет сезон в Берлинской государственной опере. Он примет участие в премьерных показах жемчужины творчества Джузеппе Верди «Аида» в постановке режиссера Каликсто Биийто, которые пройдут с 3 по 29 октября.

В опере также задействованы такие мировые звезды, как Элина Гаранча, Марина Ребека, Рене Папе, Григорий Шкарупа, Эрвин Шротт, Владислав Сулимский, Екатерина Семенчук, Мария Хосе Сири. Сам Эйвазов исполнит партию Радамеса, сообщает «Спутник».

За дирижерским пультом Берлинской государственной капеллы будет стоять музыкальный руководитель постановки, итальянский дирижер Королевского театра в Мадриде Никола Луизотти.

Теги:
Из этой рубрики
Юсиф Эйвазов выступит в Берлине
Культура

Юсиф Эйвазов выступит в Берлине

2023/08/16, 00:16
Фильм "Барби" попал в Алжире под запрет
Культура

Фильм «Барби» попал в Алжире под запрет

2023/08/15, 22:48
Сервис Apple TV свернул выпуск фильмов и сериалов с русской озвучкой
Культура

Сервис Apple TV свернул выпуск фильмов и сериалов с русской озвучкой

2023/08/13, 23:36
Ушла из жизни известная шведская оперная певица
Культура

Ушла из жизни известная шведская оперная певица

2023/08/13, 23:07
Уилл Смит не хотел сниматься в «Людях в чёрном»
Культура

Уилл Смит не хотел сниматься в «Людях в чёрном»

2023/08/13, 18:34
Спустя 7 лет Джоли и Питт оформили развод
Культура

Спустя 7 лет Джоли и Питт оформили развод

2023/08/11, 22:45
Ливан и Кувейт запретили показ фильма "Барби"
Культура

Ливан и Кувейт запретили показ фильма «Барби»

2023/08/11, 00:18
Церемонию вручения Emmy перенесли из-за забастовки
Культура

Церемонию вручения Emmy перенесли из-за забастовки

2023/08/10, 19:16
Володарский мог умереть из-за сердечной недостаточности (обновлено, видео)
Культура

Володарский мог умереть из-за сердечной недостаточности (обновлено, видео)

2023/08/08, 20:54