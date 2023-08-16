Юсиф Эйвазов выступит в Берлине

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Народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов откроет сезон в Берлинской государственной опере. Он примет участие в премьерных показах жемчужины творчества Джузеппе Верди «Аида» в постановке режиссера Каликсто Биийто, которые пройдут с 3 по 29 октября.

В опере также задействованы такие мировые звезды, как Элина Гаранча, Марина Ребека, Рене Папе, Григорий Шкарупа, Эрвин Шротт, Владислав Сулимский, Екатерина Семенчук, Мария Хосе Сири. Сам Эйвазов исполнит партию Радамеса, сообщает «Спутник».

За дирижерским пультом Берлинской государственной капеллы будет стоять музыкальный руководитель постановки, итальянский дирижер Королевского театра в Мадриде Никола Луизотти.