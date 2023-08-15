Политолог Ордуханян о докладе Окампо: У Азербайджана есть железные козыри (видео)

1003 Просмотров

Политолог Рафаэль Ордуханян высказался о докладе экс-прокурора МУС Окампо.

«Ключевое слово здесь экс-прокурор. Это рекомендательный доклад, который не имеет никакой силы».

После слов ведущего о том, что «Баку занервничал после этого доклада», Ордуханян сказал:

«Я не видел, чтобы они занервничали, я не ощутил ничего. Я не думаю, что они нервничают по этому поводу. У них есть железные козыри, которые невозможно крыть. Они говорят, что это внутреннее дело Азербайджана, и они говорят, что это признано руководством Армении».