Российский корабль открыл огонь по сухогрузу, шедшему под флагом Палау |
На трассе Гусар-Губа опрокинулся автобус, 15 взрослых и четверо детей получили ранения (обновлено) |
Пути назад нет. Только вперед – к реинтеграции |
В Баку ожидается 42-градусная жара |
В Баку было на 6 градусов жарче климатической нормы |
Американские синоптики предрекли миру аномальную жару до февраля 2024 года |
Борт AZAL, летевший в Дели, вернулся в Баку по техническим причинам |
«В том числе оборудование для разминирования». Зеленский анонсировал новую партию гумпомощи от Азербайджана |
Ночной налет дронов на базу в Крыму проводился в рамках спецоперации СБУ |
Главное Странности

Свергнутый президент Нигера содержится в нечеловеческих условиях

Свергнутый президент Нигера содержится в нечеловеческих условиях

Президент Нигера Мохамед Базум, свергнутый в результате военного переворота, содержится в неосвещенном подвале своей резиденции, он отрезан от использования газа, электричества и пополнения запаса продуктов. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на нигерийского посла в США Мамаду Киари Лиман-Тингуири.

Дипломат — близкий соратник президента и ежедневно с ним созванивается, указывает агентство. По словам посла, мятежники «убивают его». «План главы хунты состоит в том, чтобы заморить голодом [президента Нигера]», — подчеркивает он. Лиман-Тингуири назвал эту ситуацию недопустимой и призвал мир не терпеть происходящее.

Вместе с тем, 12 августа мятежники впервые разрешили врачу посетить семью президента и передали немного продовольствия, сообщил Associated Press один из советников главы Нигера, попросивший об анонимности.

Теги:
Из этой рубрики
Российский корабль открыл огонь по сухогрузу, шедшему под флагом Палау
Странности

Российский корабль открыл огонь по сухогрузу, шедшему под флагом Палау

2023/08/13, 14:11
На этот раз в Крыму. Российские солдаты продолжают убивать друг друга
Странности

На этот раз в Крыму. Российские солдаты продолжают убивать друг друга

2023/08/13, 14:04
Свергнутый президент Нигера содержится в нечеловеческих условиях
Странности

Свергнутый президент Нигера содержится в нечеловеческих условиях

2023/08/13, 11:45
Пьяный «кадыровец» расстрелял россиян в Мариупольском районе: 7 трупов (обновлено, видео)
Странности

Пьяный «кадыровец» расстрелял россиян в Мариупольском районе: 7 трупов (обновлено, видео)

2023/08/13, 10:45
В Дании продолжаются нападки на Коран (видео)
Странности

В Дании продолжаются нападки на Коран (видео)

2023/08/12, 22:01
«Кадыровцы» и осетины устроили перестрелку в Запорожской области
Странности

«Кадыровцы» и осетины устроили перестрелку в Запорожской области

2023/08/12, 21:28
Захарова пообещала ответ России на удары Украины по Крымскому мосту
Странности

Захарова пообещала ответ России на удары Украины по Крымскому мосту

2023/08/12, 18:24
Зачем шумит хайская губерния?
Странности

Зачем шумит хайская губерния?

2023/08/12, 16:12
Москва огрызнулась на Баку устами Карасина за поддержку Украины
Странности

Москва огрызнулась на Баку устами Карасина за поддержку Украины

2023/08/12, 14:18