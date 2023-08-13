Свергнутый президент Нигера содержится в нечеловеческих условиях

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Президент Нигера Мохамед Базум, свергнутый в результате военного переворота, содержится в неосвещенном подвале своей резиденции, он отрезан от использования газа, электричества и пополнения запаса продуктов. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на нигерийского посла в США Мамаду Киари Лиман-Тингуири.

Дипломат — близкий соратник президента и ежедневно с ним созванивается, указывает агентство. По словам посла, мятежники «убивают его». «План главы хунты состоит в том, чтобы заморить голодом [президента Нигера]», — подчеркивает он. Лиман-Тингуири назвал эту ситуацию недопустимой и призвал мир не терпеть происходящее.

Вместе с тем, 12 августа мятежники впервые разрешили врачу посетить семью президента и передали немного продовольствия, сообщил Associated Press один из советников главы Нигера, попросивший об анонимности.