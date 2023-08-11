Спустя 7 лет Джоли и Питт оформили развод

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Американские актёры Брэд Питт и Анджелина Джоли окончательно развелись после семи лет судебных разбирательств. Как пишет журнал In Touch Weekly, их переговоры проходили «мучительно», но в итоге у бывших супругов получилось прийти к соглашению и урегулировать спорные вопросы.

Так, артистка сохранит основную опеку над тремя детьми до 18 лет, а Питта сможет видеться с ними. При этом он передаст бывшей 250 миллионов долларов, чтобы быть единственным владельцем винодельни Chateau Miraval во французском Провансе.

«Они потратили настолько много денег на судебные баталии, в том числе на борьбу за опеку, что Анджелина могла бы разориться. Поэтому было разумно сократить её потери. Это огромная победа Брэда», — отметил источник издания.