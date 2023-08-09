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Главное Мир

Москва и Пекин финансировали семью Байдена

Москва и Пекин финансировали семью Байдена

Семья действующего президента США Джо Байдена получала финансирование из России и Китая. Об этом сообщает газета The New York Post, ссылаясь на меморандум о банковских документах. Издание отметило, что семья Байдена получала деньги от бизнесменов России, Китая, Казахстана и Украины в период, когда американский лидер занимал пост вице-президента.

«Байдены и их деловые партнеры получали миллионы от олигархов из России, Казахстана и Украины во время вице-президентства Джо Байдена», — говорится в материале.

Газета уточняет, что семья действующего президента Соединенных Штатов получала финансирование от российской предпринимательницы Елены Батуриной. Основная часть денег была направлена сыну Байдена Хантеру. Добавляется, что родственники американского лидера получили порядка 20 млн долларов. Также утверждается, что Батурина переводила деньги через подставные компании, связанные с семьей Байдена. По данным издания, российская предпринимательница отправила им 3,5 млн долларов.

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