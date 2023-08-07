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Вандалы надругались в Казахстане над памятниками Ахмату Кадырову (видео)

Вандалы надругались в Казахстане над памятниками Ахмату Кадырову (видео)

В Казахстане в поселке Малая Сарань неизвестные уничтожили мемориальный знак, посвященный отцу нынешнего главы Чечни и первому президенту республики Ахмату Кадырову. На еще одном монументе в этом же поселке с обеих сторон появились оскорбительные надписи.

На кадрах видео, опубликованных одним из оппозиционных властям Чечни телеграмм-каналов, показан момент нападения на памятники. На снятых в ночное время кадрах авторы показывают каменный монумент вблизи с включенной вспышкой, затем один из них наносит по нему удары кувалдой. Лица вандалов не видны, не слышны и их голоса.

Оба инцидента произошли в ночь на 6 августа.

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