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Гутерриш не сказал о роли США в бомбардировке Хиросимы

Гутерриш не сказал о роли США в бомбардировке Хиросимы

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своём послании, приуроченном к годовщине трагических событий в Хиросиме, вспомнил о жертвах бомбардировки, но не назвал страну, ответственную за их гибель. Послание было зачитано его заместителем, представителем по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.

«Барабаны ядерной войны бьют вновь. Недоверие и разрозненность нарастают. Ядерная тень, что нависала над миром в период холодной войны, появилась вновь, а некоторые страны снова безрассудно бряцают ядерным мечом, угрожая использовать это средство уничтожения», — зачитала текст Накамицу.

Помимо этого, в обращении звучал призыв для всех стран к ядерному разоружению и напоминание о том, что любое его применение недопустимо. Однако ответственные за бомбардировки японских городов упомянуты не были.

В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. В Хиросиме погибло 140 тысяч человек, в Нагасаки — 74 тысячи. В подавляющем большинстве это были мирные жители. В годовщину трагических событий — 6 и 9 августа — в этих городах проходят церемонии мира.

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