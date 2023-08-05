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В Азербайджане рассчитывают провести Игры стран СНГ в 2025 году на достойном уровне

В Азербайджане рассчитывают провести Игры стран СНГ в 2025 году на достойном уровне

III Игры стран СНГ пройдут в 2025 году в Азербайджане, сообщает БЕЛТА, об этом рассказал журналистам генеральный секретарь НОК Азербайджана Азер Алиев во время посещения мемориального комплекса «Хатынь» в преддверии открытия II Игр стран СНГ.

По словам Азера Алиева, у Азербайджана уже есть хороший опыт в проведении спортивных мероприятий. «Мы надеемся, что III Игры стран СНГ, которые будут проходить в Азербайджане через два года, мы также организуем на достойном уровне. Возможно, мы больше будем включать регионы. Надеемся приятно удивить всех гостей», – рассказал он.

Генеральный секретарь рассказал, что уже был на II Европейских играх 2019 года в Минске. «Эти игры прошли на очень высоком уровне в плане организации и спортивной программы. Мы побывали почти на всех объектах. Просто проезжая по Минску, можно увидеть очень много спортивных объектов. Беларусь – очень спортивная страна. Игры стран СНГ проходят во второй раз, но, думаю, что они будут становиться более популярными. Тут выступают по большей части молодые спортсмены, и это дает им возможность попробовать себя на таких крупных мероприятиях. Надеемся, что наша команда выступит достойно», – отметил он.

Команда Азербайджана стоит на третьем месте по численности – на Игры приехало 177 спортсменов, которые представляют 16 видов спорта.

II Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа в 11 городах Беларуси.

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