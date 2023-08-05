Роберт Дауни-младший разыграет свои автомобили и отдаст их бесплатно

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Голливудский актер Роберт Дауни-младший решил отдать свои автомобили бесплатно случайным людям. Он разыграет машины из коллекции в лотерее.

Актер давно коллекционирует ретро-автомобили. Но поездки на таких машинах, по мнению звезды, не сочетаются с планами по защите экологии. Поэтому в рамках нового шоу под названием Downey’s Dream Cars старые модели превращают в гибриды и электрокары, сообщает Autoevolution.

Именно такие машины Роберт Дауни-младший разыграет в лотерее. Среди них – Chevrolet Corvette Stingray 1965 года, Buick Riviera 1966, Mercedes 280SE 1969, Volkswagen T1 1972, пикапы Chevrolet K10 1972 и Chevrolet El Camino 1985 года.

Победителей выберут случайным образом. Счастливчики получат автомобили бесплатно. Эти экземпляры примечательны не только тем, что являются признанными представителями классики. Но также – собственностью известного актера.

Участие в телешоу также наверняка поспособствует росту цен на эти машины. Значит, в будущем они превратятся в вожделенные коллекционные предметы. При перепродаже через несколько лет можно будет как следует разбогатеть.