Disney Plus уступил армянскому лобби: Сериал «Ататюрк» показывать не будут

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Платформа Disney Plus под давлением армянского лобби решила не показывать сериал «Ататюрк», который обошелся в 8 млн долларов и продюсировался самой платформой, несмотря на то, что уже анонсировала трансляцию шестисерийного сериала 29 октября 2023 года.

Сериал, приуроченный к 100-летию Турецкой республики, будет переформатирован в художественный фильм и показан 3 ноября, но только в кинотеатрах Турции, пишут турецкие СМИ.

Ранее армянский национальный комитет Америки (ANCA) призвал Disney отменить предстоящий сериал о жизни Мустафы Кемаля Ататюрка, отца-основателя современного турецкого государства.

ANCA обвинила Disney в прославлении «диктатора и убийцы геноцида».

Премьера сериала была запланирована на 29 октября этого года.