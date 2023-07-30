В Нигере подожгли флаг Франции (видео)

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Протестующие жители Нигера подожгли французский флаг у посольства.

При этом в Елисейском дворце заявили, что Париж отреагирует «немедленно и неукоснительно» в случае нападения на ее граждан в связи с событиями в воскресенье у французского посольства в нигерской столице Ниамее.

В заявлении говорится: «Президент Франции Эмманюэль Макрон не потерпит нападки на страну и ее интересы в Нигере, Париж готов дать «немедленный и непреклонный» ответ.

Так администрация главы государства отреагировала на митинг в поддержку пришедших к власти в Нигере военных. Он прошел у посольства Франции в столице страны, Ниамее, днем 30 июля. В мероприятии, как утверждает газета, участвовали тысячи человек. Всех собравшихся впоследствии разогнали, применив баллончики со слезоточивым газом.

«Любой, кто нападет на французских граждан, армию, дипломатов и интересы страны, увидит, что Франция ответит немедленно и непреклонно. Президент Республики не потерпит никаких нападок на Францию и ее интересы — заявили в Елисейском дворце.