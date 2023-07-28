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Ереванский офис МККК вводит общественность в заблуждение, искажая информацию

Ереванский офис МККК вводит общественность в заблуждение, искажая информацию

Ереванский офис Международного комитета красного креста (МККК) провоцирует новое противостояние между Азербайджаном и Арменией, вводя общественность в заблуждение.

Так, сотрудники офиса всячески пытаются создать видимость «гуманитарного кризиса». В своем статусе в Twitter они исказили информацию головного офиса. Последний сообщил о том, что несмотря на усилия МККК, они все еще не могут поставлять гуманитарную помощь через Лачинский коридор и другие прилегающие дороги, в том числе и через Агдам.

Ереванский же офис исказил сообщение МККК, удалив оттуда слова «в том числе и через Агдам».

Ереванский офис МККК вводит общественность в заблуждение, искажая информацию

Ранее уже сообщалось, что Армения занимается политическими манипуляциями в вопросе Лачинской дороги. Напомним, что в Брюсселе 15 июля на встрече лидеров Азербайджана и Армении была достигнута договоренность об использовании дороги Агдам-Ханкенди для доставки большего объема грузов.

«Возможность использования этой дороги подтверждается и заявлением МККК», – отметил недавно помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в своем Twitter.

Но армяне настаивают на использовании только Лачинской дороги, отказываясь от Агдамской. Они закрыли ее, и пытаются политизировать вопрос, заявляя что нет никакой договоренности об использовании дороги Агдам-Ханкенди для поставок продовольствия в Карабах. Армяне заявляют, что Лачинская дорога – единственный путь, связывающий Армению с Карабахом.

Именно поэтому ереванский офис МККК удалил слова «в том числе и через Агдам».

Minval.az

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