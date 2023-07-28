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Странный шаг украинской дипломатии

Странный шаг украинской дипломатии

Армения продолжает раздувать свою провокацию с «гуманитарной колонной» на границе с Азербайджаном. На сей раз к месту действия пригласили дипломатов — представителей посольств и международных организаций. На Tg-канале Minval — LIVE уже опубликован список стран, представители которых прибыли к условной границе с Азербайджаном:

1. Украина
2. Российская Федерация
3. Великобритания
4. Беларусь
5. Иран
6. Болгария
7. Швейцария
8. США
9. Литва
10. Польша
11. Ирак
12. Сербия
13. Франция
14. Индия
15. Румыния
16. Италия
17. Испания

Вряд ли вызывает удивление присутствие там представителей Франции, России и Индии. Ни для кого не секрет и политические «художества» Ирана. Можно вспомнить степень влияния Ирана на Ирак.

Но каким образом в этом далеко не почетном списке оказалась Украина?

Присутствие украинских дипломатов как минимум вызывает удивление. Представителям официального Киева по штату положено понимать, что грузовики у ППП «Лачин» — это никакая не «гуманитарная помощь», а открытое посягательство на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. Тем более на фоне печального опыта российских «гумконвоев» в Донбасс. Не говоря о том, что такой шаг как минимум не укладывается в логику двусторонних отношений Баку и Киева. Ведь это та самая Украина, чей президент Зеленский недавно благодарил Ильхама Алиева за гуманитарную помощь. И даже объяснение «мы просто посмотрим и напишем отчет в Киев» здесь вряд ли подойдет. Сам факт присутствия уже расценивается как поддержка армянской стороны.

Так или иначе, азербайджанская аудитория вправе ожидать от властей Украины и разъяснений, и более четкой позиции.

Саттар Абубекиров

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