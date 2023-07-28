Чем не угодила помощник гендиректора ОТВ Грузии Рамиля Алиева армянам?

1131 Просмотров

Присущая армянам склонность к провокациям, краеугольным камнем которых является разжигание межнациональной розни, имеет широкую географию. Именно заложенная в генах ненависть к туркам и азербайджанцам привела к самому продолжительному конфликту на постсоветском пространстве. Армянская фашистская идеология, базирующаяся на исключительности своей нации, привела к весьма трагическим последствиям. Карабахский конфликт унес тысячи жизней как с армянской, так и с азербайджанской стороны. Но даже сокрушительное поражение в 44-дневной войне не смогло искоренить мышление соседей-провокаторов.

На сей раз армяне подошли с другой стороны, избрав для нападок на азербайджанцев (точнее, на азербайджанку) иную площадку. Вернее, другую страну, а именно Грузию. Неугомонная армянская душонка решила замутить воду в многонациональной Грузии, избрав объектом козней помощника генерального директора Общественного телевидения Грузии Рамилю Алиеву.

Так, в интервью «Грапарак» глава общественной организации «Армянская община Грузии» Артур Мирзоян выразил свое недовольство тем, что Общественное телевидение Грузии не освещает «8-месячную блокаду арцаха» и не публикует никаких материалов по «геноциду армян».

«Если раньше в армянском разделе освещались мероприятия, посвященные «жертвам геноцида», то в этом году этого не происходит. И главная причина в том, что руководитель отдела армянского языка Рамиля Алиева – азербайджанка», – сказал он.

И тут же заявил: «Она наполовину – азербайджанка, наполовину – грузинка, но считает себя целиком азербайджанкой».

Тут необходима небольшая справка. Дело в том, что Рамиля Алиева стала помощником гендиректора ОТВ Грузии не в этом году, и не в прошлом, и даже не три года назад. Она занимает эту должность с 2017 года. Кстати, в 2018 году ею был запущен проект «Разнообразная Грузия» на армянском и азербайджанском языках. Так, почему же Артур Мирзоян вдруг вспомнил об этнической принадлежности именно сейчас? Ответ на этот вопрос следует из слов самого Мирзояна: «Она приняла участие и выступила на Глобальном медиа-форуме в Шуше. Я так понимаю, что в Шушу также поехала многочисленная грузинская делегация».

Теперь становится ясным, что разрушило тонкую душевную организацию Мирзояна: участие Рамили Алиевой в Шуше. А Мирзоян продолжает метать гром и молнии: «Тот факт, что азербайджанка возглавляет раздел на армянском языке, возмущает грузинских армян». Далее Мирзоян переходит к шантажу грузинского государства, отмечая, что «они платят налоги, и их требования должны быть учтены». Он отметил, что в связи с этим грузинские армяне выступили с заявлением.

«Учитывая, что грузинские власти всегда выступали с нейтральной позиции между Арменией и Азербайджаном и часто стремились выступить посредником в процессе установления мира в регионе, участие официальных лиц (видимо, имеются в виду представители грузинской делегации – ред.) на мероприятии в Шуше вызывает беспокойство. Отметим, что работа Алиевой на посту руководителя отдела армянского и азербайджанского языков Общественного телеканала будет препятствовать объективной и беспристрастной деятельности департамента, однако руководство телеканала не предприняло никаких активных шагов в этом направлении. В конце концов, неудивительно, что общественный телеканал не ссылается на мероприятия, посвященные «геноциду армян», и вообще не освещает тему «блокады арцаха в течение 8 месяцев», – отмечается в заявлении организации.

Поразительная и чисто армянская наглость. Армян беспокоят те или иные действия грузинской делегации, посетившей Шушу. Неужели, прежде чем поехать, они должны были спросить разрешения у армянской общины? Или у Мирзояна лично?

Кроме того, обратите внимание еще на тот факт, что Мирзоян пытается продавить вопрос этнической принадлежности в Грузии, где, как и в Азербайджане, проблем с национальными меньшинствами нет. Однако глава организации «Армянская община Грузии», акцентируя внимание на этом аспекте, завуалированно разжигает огонь межнациональной розни. Далее. У каждого агентства, сайта, телеканала есть своя редакционная политика, и не Мирзояну указывать, что публиковать или вещать, а что – нет. Тем более, откровенную ложь о «блокаде» и «геноциде».

Как бы то ни было, думается, что грузинские правоохранительные органы должны «взять на карандаш» данное интервью Артура Мирзояна. Именно с таких интервью, заявлений, пропагандирующих этническую ненависть, и начинается межнациональная рознь, которая рано или поздно приведет к войне. Карабахская война – наглядный пример. А потому грузинам следует быть начеку. Тем более, что армяне никогда не скрывали своих притязаний на Джавахетию…

Фарид Теймурханлы