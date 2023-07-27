СМИ: США проводят с Россией закулисные переговоры по Украине

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Органы национальной безопасности США ведут переговоры с Кремлем по вопросу урегулирования войны в Украине. Об этом 27 июля изданию The Moscow Times сказал бывший американский чиновник, непосредственно участвовавший в этих переговорах.

Ранее в этом месяце телеканал NBC впервые сообщил о существовании этих переговоров, в ходе которых бывшие американские чиновники ведут негласный обмен мнениями с Кремлем, а также встречаются с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, пытаясь заложить основу для переговоров о прекращении войны в Украине.

Эти тайные переговоры, известные как «дипломатия 1,5», позволяют обеим сторонам понять «красные линии» друг друга и смягчить возможные конфликты, являясь важнейшим связующим звеном между официальными правительственными переговорами (дипломатия 1) и неофициальными экспертными диалогами (дипломатия 2).

The Moscow Times удалось побеседовать с одним из тех, кто непосредственно участвовал в этих переговорах. Бывший американский чиновник заявил, что встречи между представителями США и Кремля проходят не реже двух раз в месяц, часто в онлайновом формате.

В ходе описанных бывшим чиновником переговоров, когда речь зашла о готовности Кремля выложить карты на стол, «нам был предоставлен некоторый доступ к размышлениям Кремля, хотя и не такой большой, как хотелось бы».

С его точки зрения, главная проблема заключается в том, что россияне не могут сформулировать, чего именно они хотят и что им нужно.

«Они не знают, как определить победу или поражение. Более того, некоторые представители элиты, с которыми мы беседовали, вообще не хотели войны и даже говорили, что она была полной ошибкой», – сказал он.

Чиновник добавил, что на переговорах Штаты «дали понять, что США готовы конструктивно работать с российскими интересами в области национальной безопасности».

«Попытка изолировать и покалечить Россию, доведя ее до унижения или краха, сделает переговоры практически невозможными – мы уже видим это по сдержанности московских официальных лиц», – сказал он.