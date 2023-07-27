Марукян «наехал» на Лаврова и солгал

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Ереван опять демонстрирует недоговороспособность. Посол по особым поручениям Эдмон Марукян в интервью Общественному телевидению Армении объявил: на трехсторонней встрече глав МИД Армении, России и Азербайджана 25 июля в Москве вопрос возвращения азербайджанцев в Армению с министром иностранных дел Армении не обсуждался, а заявление министра иностранных дел России, оказывается, в этом смысле не соответствует обсуждаемой теме. По версии Марукяна, Лавров провел двусторонние встречи с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, затем состоялась трехсторонняя встреча, после которой Лавров попытался сделать такое заявление, которое включало бы и желаемый Азербайджаном нарратив. В переводе: тема обсуждалась, и Армению нешуточным образом «прогнули», но Пашинян не знает, как это «продать» своей аудитории. И теперь его команда пытается переиначить итоги переговоров.

Причем Марукян на этом не останавливается. И начинает давать ценные руководящие указания главе МИД РФ: «Думаю, что Лаврову стоило бы обратиться к 7-му пункту заявления 09/11/20, которое подписал и президент России. Например, возвратились ли внутренне перемещенные лица?»

Про «внутренне перемещенных лиц» Манукян заговорил совершенно зря. Понятно, что после учиненного Арменией на захваченных азербайджанских землях вандализма, урбицида и экоцида вместе с минным террором миллион азербайджанских беженцев не могут просто вернуться, открыть двери своими ключами и продолжать жить. Азербайджан ведет огромную работу в рамках Великого Возвращения — от разминирования до строительства новых городов и сел на территории, равной по площади Ливану. Но вот почему за почти три года пребывания в Карабахе росмиротворцы даже не приступили к возвращению азербайджанцев в Ханкенди и Керкиджахан?

А Эдмона «несло»: «Армения не ведет переговоров по вопросу о возвращении азербайджанцев в Армению, такой темы на столе переговоров нет, это всего лишь пропаганда, распространяемая Азербайджаном, которой они пытаются уровнять вопрос уехавших из Армении азербайджанцев с правами армян Нагорного Карабаха. Но это бессмысленно. Вопрос уехавших из Армении азербайджанцев может обсуждаться в контексте депортированных из Азербайджана армян». И вообще, по его версии, «армяне ушли, спасаясь от убийств, террора, угроз поджогов домов, и стали беженцами, а азербайджанцы уехали отсюда, разменяв свои дома, получив за них компенсацию».

Вынуждены напомнить: в Азербайджане прекрасно помнят, что массовый выезд армян начался еще до того, как в Карабахе стали собираться первые митинги. И даже во время конфликта армяне по большей части уезжали, продав и обменяв квартиры и сняв деньги из сберкасс. А вот азербайджанцам из Армении приходилось в прямом смысле слова убегать босиком через заснеженные перевалы. Только в одном Гугаркском районе во время погромов азербайджанцев было убито более 200 человек. Несколько десятков просто замерзли в горах. Марукян обо всем этом забыл? Или думает, что забыли остальные?

Врать нехорошо. Но когда врет посол по особым поручениям — это вранье с тяжелыми последствиями. Спекулировать на теме «уехавших армян» Ереван пытается постоянно. Вначале там заявляли, будто бы земли вокруг бывшей НКАО должны стать «компенсацией» армянам Баку и Гянджи за оставленное имущество. Затем, накануне 44-дневной войны, как уже рассказывал Minval, заговорили о том, что армян в города Азербайджана надо будет возвращать под защитой миротворцев. И были уверены, что Армения, возобновив войну, захватит Тертер, Барду и Гянджу, Азербайджан будет умолять остановить боевые действия на любых условиях, и тогда уже можно будет требовать все что угодно. Понятно, что те планы рухнули вместе с «линией Оганяна». Но что означают нынешние заявления Марукяна? Ереван готов реанимировать тему? Но если так, то вынуждены напомнить: переговоры не будут идти под диктовку проигравшей стороны. Иначе есть риск проиграть еще раз. И не только в дипломатии.

Нурани, обозреватель