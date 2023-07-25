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Собака Байдена покусала семерых сексотов

Собака Байдена покусала семерых сексотов

Любимая овчарка президента США Джо Байдена покусала семь агентов Секретной службы США за четыре месяца, пишет New York Post.

Нападения на сотрудников произошли в период с сентября 2022 по январь 2023 года. Сообщается, что в начале ноября один из укушенных был направлен в больницу, так как пёс Коммандер вцепился ему в руку и бедро.

Другой офицер был атакован агрессивной овчаркой, когда Байден спустил её с привязи после семейного просмотра кино. Собака укусила агента в спину. Пострадавших могло быть и больше, но Секретная служба пыталась незаконно скрыть информацию об инцидентах.

Ранее Байден передал на попечение друзей своего пса Мейджора из-за его агрессивного поведения.

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