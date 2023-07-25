Собака Байдена покусала семерых сексотов

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Любимая овчарка президента США Джо Байдена покусала семь агентов Секретной службы США за четыре месяца, пишет New York Post.

Нападения на сотрудников произошли в период с сентября 2022 по январь 2023 года. Сообщается, что в начале ноября один из укушенных был направлен в больницу, так как пёс Коммандер вцепился ему в руку и бедро.

Другой офицер был атакован агрессивной овчаркой, когда Байден спустил её с привязи после семейного просмотра кино. Собака укусила агента в спину. Пострадавших могло быть и больше, но Секретная служба пыталась незаконно скрыть информацию об инцидентах.

Ранее Байден передал на попечение друзей своего пса Мейджора из-за его агрессивного поведения.