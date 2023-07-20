Навального хотят посадить на 20 лет

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Руководитель «Фонда борьбы с коррупцией» Иван Жданов сообщил, что гособвинение потребовало приговорить оппозиционера Алексея Навального к 20 годам колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

«Навальному запросили 20 лет лишения свободы особого режима», — указал Жданов.

Он добавил, что приговор будет оглашен 4 августа в исправительной колонии №6 во Владимирской области, где Навальный сейчас отбывает наказание.

Как пишет ТАСС, адвокат обвиняемого Ольга Михайлова подтвердила данную информацию.