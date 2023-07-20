Новое откровение от Захаровой

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Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ, решила прокомментировать заявление Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что РМК покинет Карабах в 2025 году.

Сначала она заявила, что Анкара – не сторона трехсторонних заявлений, на основе которых российские миротворцы находятся в Нагорном Карабахе. Потом назидательным тоном произнесла, что миротворцы играют важную стабилизирующую роль в регионе, их основная функция – поддержание режима прекращения огня. И учитывая сохраняющуюся в регионе напряженную ситуацию, их деятельность еще более востребована. Поддержание мира на Южном Кавказе исходит из интересов Еревана и Баку, а также региональных игроков, к которым относится и Анкара.

Оставим в стороне, что Анкара разберется в своих интересах без подсказки госпожи Захаровой. Вопрос в другом. Прежде всего, согласно трехстороннему заявлению, российские миротворцы в регионе размещены как раз до 2025 года. Так что не стоит делать удивленные глаза. Далее, существование в Карабахе российско-турецкого мониторингового центра очевидным образом интегрирует Анкару в процесс политического урегулирования с более высоким статусом, чем у других региональных игроков. Не говоря о том, что влияние Турции в регионе никто не отменял.

И самое главное, перед тем, как рассуждать о «востребованности» росмиротворцев, госпоже Захаровой следовало бы ответить хотя бы самой себе на вопрос: а о какой деятельности идет речь? О нарушениях режима прекращения огня на линии соприкосновения сообщается практически ежедневно, причем огонь по азербайджанским позициям открывают армянские НВФ. Те самые, которые, согласно Трехстороннему заявлению, должны были быть разоружены, расформированы или выведены из зоны временного размещения РМК ОДНОВРЕМЕННО с развертыванием миротворческого контингента.

Но за два с половиной года у РМК до выполнения своих обязательств руки не дошли. Не обеспечили росмиротворцы и должный контроль над Лачинской дорогой, по которой провозили в Ханкенди офицеров иранских спецслужб, террористов вроде Вовы Вартанова, оружие, мины и еще мадам Пекресс. Продолжают действовать в Ханкенди и структуры, созданные сепаратистами. При этом даже не началась работа по возрвщению в зону временного размещения РМК вынужденных переселенцев, что также прописано в Трехстороннем заявлении.

Так чем же занят в регионе РМК — поствоенным урегулированием или консервацией конфликта вместе с крышеванием сепаратистов? Именно эту деятельность госпожа Захарова считает «востребованной»? Вынуждены разочаровать. В Баку и Анкаре ждали и ждут от Москвы выполнения своих обязательств по Трехстороннему соглашению. И если РФ не готова, не может или не хочет разоружать армянские НВФ, возвращать беженцев и работать над реинтеграцией, то тогда придется выполнить тот пункт Заявления, где говорится о 2025 годе. Просто потому, что на календаре уже не конец восьмидесятых и не начало девяностых, политической монополией в регионе РФ не обладает, так что ответственность за действия и бездействие никто не отменял.

Отдел политики Minval.az