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Генерал Багери оправдывается и угрожает Баку

Генерал Багери оправдывается и угрожает Баку

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-майор Мохаммад Багери, посетив приграничные районы между Ираном и Нахчыванской Автономной Республикой, оценил ситуацию с безопасностью приграничных районов как благоприятную и подчеркнул принцип добрососедства и отношений с соседними странами.

«К счастью, наши отношения с Азербайджаном развиваются, и у нас нет никаких проблем в вопросах границы и безопасности. Экономические отношения между двумя странами развиваются и углубляются день ото дня, и этот визит (в приграничные регионы – ред.) является лишь периодическим визитом, который ежегодно проходит на границах страны», – добавил он.

При этом Багери выступил с угрозами, рассказав, что произойдет в случае «нападения врага на Иран на этой границе».

«Сначала Вооруженные силы дадут мощный ответ врагу, а далее весь иранский народ выступит против врага всей своей мощью и уничтожит агрессора», – пригрозил начальник Генштаба ВС Ирана.

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